Eintrag 28: Kapier’s Heiko, keiner respektiert dich!

Das Bundesaußenministerium hat versucht mein Twitter-account abdrehen zu lassen.

Twitter hat anständig reagiert.

Den Bundesaußenminister als Insekt zu bezeichnen mag oberflächlich betrachtet wie eine Beleidigung klingen.

Aus Sicht eines Surrealisten ist es aber nur eine Beschreibung.

Ich benötigte den höchstmöglichen Ausdruck der Geringschätzung, der darüber hinaus aber noch eine inhaltliche Aussage trifft!

Wie funktioniert ein Insektenleben?

Nach welchen Kriterien geht es vor?

Wie funktioniert Heiko Maas und nach welchen Kriterien geht er vor?

Gleichen sie sich?

Heiko war linke Szene und Heiko ist genau so ein Stück, welches sich in die Linke eingeschlichen hat, die Linke gehighjackt hat und in ein Herrschaftsinstrument gegen die Bevölkerung umgebaut hat.

Nirgendwo anders hätte so einer Karriere machen können!

Heut ist Heiko Teil der Vorbereitung zur heißen Phase des 3. Weltkrieges.

Um den 3.Weltkrieg in die heiße Phase zu überführen benötigt man Politiker die ihre Geschichte in der linken Szene begonnen haben und im linken Spektrum ihr Image aufgebaut haben!

Das ganze Rechts-Links-Schema der letzten Jahre, Jahrzehnte wahrscheinlich, war nichts als ein Einlullen, ein Propagandafeldzug zur Spaltung und Irreführung der Gesellschaft!

Das Sähen von Misstrauen, das Verhetzen der Leute gegeneinander in jedem Bereich war der Zweck!

Frau gegen Mann, Mann gegen Frau, Dunkelhäutig gegen hellhäutig usw.

Immer weiter steigern, bis in diese geschubste Gender-Esoterik hineien, so weit gehen, bis das gesellschaftliche Leben in einen Zustand der Paranoia aller gegen alle gesteigert wurde, soweit, bis jedes Individuum zur Bedrohung der anderen Individuen geworden ist!

Alleine die Körpersprache!

Sehr Euch an wie dieser Däumling sich bewegt, seine Mimik und die verklemmte Art zu reden!

Das Wort ist eigentlich nicht mehr in Gebrauch, aber wir müssen es wegen dem wieder ausgraben: er ist ein Laffe! Sonst nichts. Ein glitschiger, selbstverliebter Niemand mit einem Posten.

Heiko: die ekelerregendste Kreatur der deutschen Politik während meiner bisherigen Lebenszeit!

Wenn so einer in der Politik auftaucht, dann ist das ein untrügliches Zeichen!

Men findet keinen anderen.

Man muss ein bis in das Mark moralisch verrottetes Stück Müll aus der Tonne ziehen und einparfümieren.

Ich habe in der linken Szene mehrere solche Gestalten, männlich wie weiblich, kennen gelernt, aber die anderen haben es nicht weit gebracht.

Heiko in Merkels Berlin schon.

Es bedeutet: sie haben schlimmes vor und sie sind fest entschlossen!

Nicht fair seien die Wahlen in Russland gewesen laut Heiko..

Aha.

8 Kandidaten, alle mit eigenem Programm oder was sie dafür halten.

Das Ergebnis: Putin unangreifbar, ansonsten haben die Kommunisten noch eine gewisse Unterstützung und Schirinowskij.

Selbst wenn es zu "Unregelmässigkeiten" gekommen wäre: das Ergebnis ist unbestreitbar!

Die Sobtschak hat die Message des russischen Volkes verstanden: "Westen verpiss dich, keiner vermisst dich!"

Sie hatte ja wirklich offiziell die mediale Untertützung der USA, aber sie könnte es damit nicht enmal mit dem Polit-Clown Schirinowskij aufnehmen!

Aber dumm ist sie nicht, sie will wahrscheinlich wieder antreten.

Sie weiß, dass sie nicht gegen die Russen Politik machen kann.

Heiko macht gegen die Deutschen und gegen alle anderen die in Deutschland leben Politik.