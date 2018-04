Eintrag 35: Die Formierung der Kriegskabinette

Es war soweit, Heiko will einen Sitz im Sicherheitsrat und diese Woche durfte er vor den Vereinten Nationen seinen Selbstdarstellungstango tanzen!

Aus meiner Sicht wäre ein Deutscher wenn auch nur vorübergehender Sitz im Sicherheitsrat eine Katastrophe!

Nicht, solange diese Regierung im Amt ist!

Sie wollen dabei sein. Mitmachen. Die Deutsche Regierung. Bei den klassischen Europäischen Kolonialmächten UK und Frankreich + USA.

Der zwergenhafte Rüpel, der sich der Schulgang anschleimt!

Diese Entwicklung wäre so nachhaltig schädlich, dass es Generationen benötigte, sich davon zu erholen!

Sie wäre schädlich für die Welt, die Menschheit gesamt und speziell auch für Deutschland!

Fangen wir damit an, dass es den Charakter des Absurden trägt! Maas hat erst vor wenigen Tagen das Völkerrecht und die Charta der Vereinten Nationen für aus seiner Sicht ungültig erklärt und befürwortet, dass die alten Kolonialmächte und USA unter Umgehung des Sicherheitsrates Syrien angreifen. Er will Teil eines Gremiums sein, das er selbst überhaupt nicht respektiert!

Tatsächlich kenne ich das Verhalten, ich habe es oft gesehen!

Er ist bilderbuchmässig einer dieser Sorte Linker, die sich in Dinge, die andere aufgebaut haben einschleichen, sie highjacken und von innen zersetzen. Das Zersetzen ist ein nicht notwendigerweise angestrebtes Ergebnis. Sie versuchen die Initiatoren hinauszudrängen und die Struktur oder Hülle mit sich selbst anzufüllen. Da sie aber nicht begreifen worum es ursprünglich gegangen ist sabotieren und zerstören sie das Geschaffene.

Es ist das Wirken der Leeren, der Bedeutungslosen, die sich Bedeutung verschaffen wollen indem sie sich das Wirken anderer einverleiben. Ich denke, das kennt jeder. Es geschieht nicht nur unter Linken. Er ist einer dieser Kreaturen, wegen denen es keine Linke im ursprünglichen Sinne mehr in Deutschland gibt. Aber es gibt einen Unterschied: die Linke in Deutschland, jedenfalls seit den 80ger Jahren, war eine fast dysfunktionale Subkultur. Die Leute gehen halt, wenn sie bemerken, dass sie ihre Lebenszeit verschwenden damit. Der Sicherheitsrat ist eine völkerrechtliche Institution! Man kann hier nicht gehen und solange wir nichts besseres haben brauchen wir sie!

Mit der gegenwärtigen Regierung könnte Deutschland keinerlei produktiven Beitrag leisten! Ein deutscher Beitrag würde sich auf Stimmvieh für Nikki Haley reduzieren und somit diese Institution tiefer in die Bedeutungslosigkeit treiben!

Was wir absolut nicht brauchen können sind kleine Windelpisser, die sich da hineindrängen wollen um zu sabotieren!

Man kann mir entgegen halten: die angekündigte Alternative Istael aber auch.

Das stimmt!

Aber dass die Konkurrenz genauso übel ist, ist noch kein Grund das gegenwärtige Deutsche Außenministerium propagandistisch aufzuwerten durch einen solchen Sitz.

Die gegenwärtige Deutsche Regierung ist keine Regierung, sie ist ein Kriegskabinett!

Sie hat die Aufgabe der Hegemonialmacht USA zu assistieren!

Dauerwahlkampfposter der Bundesregierung vom 25.04.18

Einen Tag nach seine UN-Auftritt kommt Heiko mit „Geld für Syrien“.

Man redet von „die Menschen“ und meint seine eigenen Agenten. Maas lässt sie „ausbilden“. Berlin betreibt ein sogenanntes „DAAD-Programm zur Ausbildung von Führungskräften“ für Syrien. Mit anderen Worten: die BRD schafft sich ihre Kader für die Nachkriegszeit! Das ist nichts, was Maas erfunden hat, das geht seit 2011 so.

1 Milliarde mehr für Syrien sind genauso vergiftetes Geld wie die ganzen Gelder für die Ukraine, wo trotz ständig fließender Milliarden das Leben der Menschen exponentiell schlechter wird je länger es dauert. Schon daran könnte jeder Trottel erkennen, dass es um „die Menschen“ nicht gehen kann, aber „die Menschen“ eignen sich halt immer gut als Deckmantel!

Sagt Heiko „Wir dürfen die Menschen nicht alleine lassen“ meint Heiko „Wir müssen den Stiefel in die Türe bekommen“.

In der Ukraine finanziert man NAZI-Paramilitärs, Krieg gegen den Donbass und die Poroschenko-Clique. Finanziert Deutschland NAZI-Paramilitärs, Krieg gegen den Donbass und die Poroschenko-Clique!

In Syrien finanziert man Dschihadisten! Maas besteht darauf, Assad habe abzutreten. Ein weiterer Punkt, der Deutschland für den Sicherheitsrat disqualifiziert! Syrien ist kein Bundesland der BRD! Der böse Däumling Maas hat nicht das geringste zu melden wenn es darum geht wer in Syrien welches Amt bekleidet! Die UN-Charta sieht ein Verbot der Einmischung in die inneren Angelegenheiten eines anderen Staates vor – es reicht, dass die USA, UK und Frankreich ihre Sitze missbrauchen, die inneren Angelegenheiten anderer Staaten nach ihrem eigenen Gusto gestalten zu wollen, da muss jetzt nicht auch noch der Musterschüler allen schlechten und falschen, das gegenwärtige Deutschland, mitmachen!

Soeben zwitschert das Außenministerium:

Die NATO hat den Krieg gegen Syrien verloren. Sie startet solche Initiativen um sich Vorwände bauen zu können diesen Krieg fortzusetzen und die Intensität zu steigern!

Man kann Doppelmoral vorwerfen, da Heiko nichts gegen den Saudi-Krieg gegen den Jemen sagt.

Aber es ist keine Doppelmoral. Es ist eine politische Linie!

Der Krieg der NATO gegen Syrien und der Krieg der Saudis gegen den Jemen sind ein und der selbe Krieg!

„Ja, aber Israel, was würde Israel denn besser machen?“ fragt man möglicherweise. „Ohne Israel würde es den ganzen Syrien-Konflikt wahrscheinlich überhaupt nicht geben!“

Nichts würde Israel natürlich besser machen. Darauf kommt es auch nicht an. Das Kriterium ist in diesem Kontext nie was andere besser oder schlechter machten, es ist immer nur der eigene Beitrag und darum geht es jetzt alleine um Deutschland da dieser mich als Deutscher vor allem angeht.

Die Merkel-vonderLeyen- Bätschinahles-Maas-Bande ist ein Kriegskabinett!

Ihre Aufgabe besteht darin, Deutschland in ein Arbeitslager für den Großen Krieg umzuwandeln und sie tun das mit gewaltigem Erfolg!

Eigentlich haben sie das schon geschafft.

Sie müssen gestoppt werden und ihnen den Sitz im UNSC zu verweigern ist ein Mosaikstein des Stoppens!

Ich könnte noch mehr darüber schreiben. Aber ich hab keine Lust!

