TV: Glenn Greenwald interviewt Alexandria Ocasio-Cortez

Ich will jetzt etwas mithelfen die Aufmerksamkeit auf diese junge Lady zu lenken, denn sie ist ziemlich sicher keine Eintagsfliege die einfach mal so vorbeigesummt kommt! Sie hat den Platzhirsch der Democrats in Queens und den Bronx gestürzt, seither ist sie landesweit in den USA und beginnend auch international bekannt! Eine genaue Meinung über sie habe ich noch nicht, dafür ist Alexandria Ocasio-Cortez zu frisch im Rennen, aber es lohnt sich denke ich sie zu beachten und sich seine Meinung über sie ab zu machen! Andererseits kann man natürlich auch sagen, die Tatsache, dass ich das hier in den Blog integriere ist schon eine Aussage selbst! Ihr Sieg über Congressman Joe Crowley bei den Vorwahlen kennzeichnet in jedem Falle ein bedeutendes Ereignis. Es drückt eine lange überfällige Rebellion an der Basis der Dems aus, die durch Hillarys und ihrer Spießgesellen, höflich gesprochen, unsportliches Verhalten im Wahlkampf unterdrückt wurde und jetzt langsam zur Geltung kommt!

Neben der Wahl und was sie bedeutet sind die Themen des halbstündigen Interviews die verkrusteten Strukturen der Dems, Palästina und welche Auswirkungen Isaelkritik für amerikanische Politiker hat, Identity Politics und anders mehr. Einfach mal anhören, was sie zu sagen hat und auf sich wirken lassen!

Quelle: The Intercept